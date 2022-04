Agregó que los que quieran ir solo deben ser seguidores de ella y comentar la publicación, pues de ahí saldrán los 10 escogidos.

Finalmente, la barranquillera agradeció a sus seguidores por todo el cariño y apoyo siempre. Además, dedicó un emotivo mensaje a su futuro esposo.

“Ahora el libro no tiene una sola protagonista, se agregó amor a este capítulo, el amor de un joven que a través de sus ojos me recordó que todos los días hay nuevas oportunidades. Su prudencia me regaló calma y sus detalles invaluables me permitieron volver a creer que los compañeros de vida te ‘dan una mano’ para luchar juntos”, escribió.

Cabe recordar que de la boda solo se sabe que sería el sábado 16 de abril, pero aún se desconoce el lugar, pues los famosos han querido mantener los detalles en privado. Además, el vestido de Andrea será confeccionado por Armando, un diseñador venezolano al que ella quiso apoyar por su talento.