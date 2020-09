Ya lo dijo en una oportunidad, el tema iba muy relacionado con el amor que se debe profesar a la familia, y Manuel Turizo lo encontró apenas apropiado para el momento que se vive desde cuando salió el pasado mes de mayo. “Quiéreme mientras se pueda” renace ahora en su versión remix, unido a las voces de Miky Woodz y Jay Wheeler.

Pese al confinamiento, el artista monteriano tuvo la musa presente y si bien el álbum ya está listo, espera el instante oportuno para ser presentado, por lo pronto este sencillo hace camino y se deja acompañar en el mismo por la versión remix con su mensaje cargado de positivismo y el romanticismo que lo caracteriza.

“Quiéreme mientras se pueda” es, además, un tema trascendental en la carrera artística de Manuel Turizo y de ahí su necesidad de regalarles a sus fanáticos un remix sin precedentes, uniendo a tres diferentes talentos, con estilos y tonalidades completamente diferentes.

Miky Woodz, controversial, talentoso y con el verdadero “flow callejero”; mientras que Jay Wheeler se deja escuchar romántico, sutil y con una voz seductora, unidos a ese timbre particular de Turizo, le dan nueva vibra a este tema, que, sin duda alguna, causará revolución entre los fanáticos del género urbano. “Este tema es realmente muy especial para mí, su letra fue sanadora en tiempos de incertidumbre, y hoy quiero regalarle a mis fanáticos el mismo tema, pero con una vibra completamente diferente. Realmente deseo que la disfruten”, afirmó Manuel Turizo.

Cuando se lanzó “Quiéreme mientras se pueda”, Manuel indicó, “la canción es un caso real, mucha gente ahora no puede ver a la familia, están muriendo seres queridos, otros no tienen comida para llevar a su casa, entonces que mejor forma que dar valor a toda esa gente que nos acompaña sin interés, sencillamente porque nos quieren, y me gusta que mis seguidores se sumen cantando a esa familia que tienen a su lado”.

El progreso de una carrera

Desde hace cuatro años Manuel Turizo es reconocido en la escena musical nacional, y prácticamente al tiempo se proyectó internacionalmente. Ahora, este tema es la apertura de un nuevo álbum, que frenó su salida prevista en mayo, pero que se sostiene a la espera de una nueva fecha, mientras, sigue la expectativa por ese trabajo que se soporta en la experiencia de reconocidos productores e ideas que nutren su sonido característico.

Catorce historias conforman este álbum, que cuenta con pocas, pero muy valiosas colaboraciones. Por lo pronto este remix esgrime parte de esas compañías que aprecia, así como él también es parte de las propuestas musicales de sus colegas, como la más reciente al lado de Feid con su éxito “Borraxxa”.

La musa se posó en la creatividad de Turizo, no lo abandona y en la espera de tiempos mejores, la esperanza es parte de su misión al componer letras que se musicalizan y se vuelven melodías de optimismo ideales para estos tiempos, por lo pronto, este remix y un posible sencillo que se alista a salir, serán prueba de ello.