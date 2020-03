“Quiere que lo pele de nuevo”: Paola Ariza sobre Brian Harrington

Agregó que aunque se vieron en La Guacherna durante el Carnaval de Barranquilla no hubo reconciliación porque, según ella, el gringo le hizo algo que ella aún no le ha perdonado.

Ariza aseguró “que no aceptó tener nada con Harrington porque, supuestamente, él la engañó enviándole fotos que eran de “20 o 30” años atrás”. Sin embargo, al darse cuenta de su actual apariencia se negó a tener algo.

Luego de que el caso de la modelo soledeña Leida Esther Lambraño Ariza, conocida como Paola Ariza, y el estadounidense Brian Harrington se convirtiera en tendencia en redes, no se había vuelto a saber de ellos, hasta este fin de semana que la modelo reapareció en La Red. (Lea aquí: Extranjero que acusó a modelo colombiana de estafadora dice que fue amenazado de muerte)

Pese a todo lo ocurrido, ella confirmó que él, quien está en España, le sigue escribiendo y enamorando por redes.

“Él descaradamente me escribe. Que cómo estás. que hola, que vente. Él está en España. Quiere que lo ‘pele’ de nuevo, eso es lo que él quiere... mentira”, puntualizó en la entrevista para La Red. (Lea aquí: “Él me ayudó, pero no pensé que quería algo a cambio”: Paola Ariza)

La modelo ha recibido cientos de críticas en redes, pero ha hecho caso omiso y afirma que eso ya no le afecta.

Cabe recordar que Ariza se dio a conocer en el país por la estafa de unos 6.2 millones de pesos al estadounidense Brian Harrington, quien fue el encargado de denunciarla a través de redes sociales pues luego de recibir el dinero que él le mandaba para el arriendo del apartamento donde iban a vivir y amoblarlo, al llegar a Barranquilla ella lo rechazó.

Actualmente, Paola sigue en el mundo del modelaje y es bastante activa en redes, mientras que el gringo sigue viajando por el mundo y apoya a una cantante de reguetón.