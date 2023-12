¿Quién es Lisandro Meza, el compositor que está en UCI en Sincelejo?

En este recorrido me acompañarán artistas como Wilfrido Vargas, Michel “El Buenón”, un artista de Puerto Rico de música salsa; Pastor López, Omar Geles y Los Niños de la Niña Luz.

Inicia en este mes de octubre, primero me presentaré en Colombia, luego lo haré en Ecuador, Perú, Argentina, Estados Unidos y algunos países de Europa.

Me siento bendecido por Dios, porque me ha dado licencia para que después de 55 años de carrera musical y 124 trabajos discográficos, aún esté vigente y recibiendo invitaciones para presentarme.

¿Por qué decidió retirarse de las presentaciones en tarima?

Mis empresarios me han aconsejado que lo haga, yo no tengo muchas ganas de hacerlo, pero si después de hacer esta gira quiero seguir en las tarimas, pues lo haré y me servirá como publicidad (risas).

¿De todos sus temas, cual es el que más le llega al alma?

Dentro de mis temas me gusta mucho uno que se llama Canción para una Muerte Anunciada, que resume la obra literaria del escritor Gabriel García Márquez. Lo que él cuenta en 120 páginas en su libro yo lo canto en cinco minutos.