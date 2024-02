¿Quién es Karen Sevillano, la favorita del público de La casa de los famosos?

La participante en su video de presentación prometió que va a dar de qué hablar y aportará “chisme, veneno y cizaña”; además, está preparada para enfrentar las pruebas que se presenten en la convivencia, pero no será tolerante con las personas ‘falsas’ o que levanten la voz. Asimismo, en el video aseguró que muchos colombianos deben estar preguntándose quién es ella y por qué es famosa, merecedora de un cupo en la casa. Lea aquí: La casa de los famosos: así serán las pruebas para los participantes

Karen Sevillano es una creadora de contenido que se dio a conocer en pandemia por su sentido del humor y carisma. Se ha destacado como una mujer glamurosa, directa y sin filtro para hablar. Su posicionamiento en redes sociales se dio tras ser la ganadora del concurso ‘LOL: Last One Laughing Colombia’ en compañía de don Jediondo.

Cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram y más de 2,8 millones en TikTok. Se caracteriza por tener un contenido que muestra su fuerte personalidad desvergonzada. Muchas veces comparte situaciones divertidas de su vida cotidiana junto a sus hermanas y su novio Neider.

Como es la primera líder de La casa de los famosos, elegida por el público, la caleña no podrá ser eliminada, disfruta de su habitación individual con baño privado y puede nominar a sus compañeros y salvar a otros de ser eliminados. Lea aquí: Beto Arango, el segundo nominado de La casa de los famosos

“En realidad no me esperaba esto, para nada, pero estoy muy feliz. Estoy supercontenta porque mis seguidores me están apoyando fuertemente”, contó la influenciadora.