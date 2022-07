¿Quién es Kany García, la nueva cara de ‘La Voz Kids’?

El estreno de La Voz Kids no llega solo. Desde este 18 de julio, el reality musical más talentoso de Colombia nos permitirá conocer las historias de participantes entre los 5 y 15 años, que quieren brillar y obtener un cupo en esta sexta versión del concurso. (Con triste mensaje, Laura Tobón se despidió de La Voz Kids, ¿qué pasó?)

En esta oportunidad será el icono musical Andrés Cepeda el que reciba a dos cantantes internacionales que ocuparán junto a él, las sillas de los entrenadores: Kany García, de Puerto Rico, y Nacho, de Venezuela, quienes llegan por primera vez al programa musical.

¿Quién es Kany García?

Kany García será la única mujer y el rostro lindo de los entrenadores. La cantante y compositora puertorriqueña, ganadora de varios premios Grammy latinos, está lista para darle un giro a la forma de descubrir nuevas voces.

“Estar con niños colombianos, es estar al tanto de lo que será el futuro de la música y si se definiera que en esta temporada está el futuro del país, diría que tienen uno impresionante porque la cantidad de talento que hay es increíble”, explicó.

Agregó que “es maravilloso estar al lado de dos caballeros que me hacen morirme de risa todos los días, aprender de ellos que me hacen que esto no se sienta nunca trabajo es una experiencia hermosa como pocas veces uno vive”.

Sobre las cualidades que debe tener un participante para estar en el programa, Kany contó a El Universal que: “Debe tener ganas y gusto por la televisión porque hay una parte linda de entretener, talento para cantar y ese factor de conmoverte de alguna manera, ya sea que cuando lo oigas no es el más afinadito, pero logré conmoverte con algo, sobre todo con su historia de vida”.

Además, la boricua mencionó que estar en el reality le ha despertado mucho el lado sensible, pero que intenta ser la más calmada de los entrenadores, pues sus compañeros son bastante “llorones”.