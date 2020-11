Cabe mencionar que Paulina tuvo que regresar a Colombia a retomar las grabaciones de ‘A otro nivel’, reality de Caracol Televisión, que aunque aún no ha dado a conocer fecha de transmisión, ya sus participantes, jurados y todo el equipo de producción volvió a sus labores.

Hasta el momento Vega no se ha pronunciado en redes sobre su nuevo amor y es posible que no lo haga, pues no acostumbra a ventilar su vida personal en la web.

¿Será que por fin Paulina encontró a su media naranja? No se sabe, lo cierto es que a la colombiana muy poco se le ha visto con novio y el último con quién se le vio fue con un empresario venezolano, que aunque se hablaba de matrimonio, nunca se dio.

Aquí las fotos del hombre que conquistó a la exreina, tomadas de redes sociales por ‘Lo sé todo’.