En su casa en la ciudad de Los Ángeles recibió la llamada de su colega y amigo, Diego Torres, quien lo había escogido para que fuera su reemplazo como jurado en ‘A otro nivel’, que en la noche del próximo miércoles volverá al Canal Caracol. (Lea aquí: Lo que debe saber sobre el regreso de ‘A otro nivel’)

Noel Schajris no lo pensó dos veces y aceptó, y ahora se unirá a Paola Jara y Greecy Rendón en este formato original de Caracol.

Un reemplazo de lujo, si se tiene en cuenta que en su carrera ha superado los 25 millones de discos vendidos y más de 20 años de carrera como solista.

Con el legendario dueto Sin Bandera, logró un destacado éxito internacional gracias a que junto a Leonel García crearon algunas de las baladas románticas que han logrado seguir vigentes más allá del tiempo y las tendencias.

Ha grabado duetos con John Legend, Brian Mcknight, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Alejandro Fernandez y el grupo Reik, solo por mencionar algunos.

Por todo esto, Noel Schajris es considerado uno de los artistas más destacados y celebrados en la música latina.

Tras los 126 participantes comenzaron este camino, Noel llega en el momento justo en que solo quedan 32, quienes deberán enfrentarse al exigente jurado en una batalla de talento diaria. Cada noche, durante las Fusiones, uno de ellos será eliminado, hasta conocer quién será el ganador.

“Es importante resaltar que, quienes hacen parte de A otro nivel, son cantantes profesionales que ya tienen gran trayectoria en sus carreras. Entonces, inmediatamente comprendí que estoy con colegas, no con participantes que apenas inician en el camino de la música, y desde el primer momento los he llamado así, ¡colegas! Siempre mi manera de aproximarme a darles un consejo es con esa conciencia de que estoy hablando desde iguales, desde amigos, siempre con ese acercamiento. De Colombia me quedan grandes cosas, los seres humanos que conocí, y, además, que es un país con mucho talento”, comentó Noel Schajris.