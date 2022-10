¿Quién es Blink-182?, la banda estadounidense que estará en Estéreo Picnic

El 8 de febrero, siendo presentadores del premio a mejor banda de rock, anunciaron su regreso. El 27 de septiembre de 2011 lanzaron su sexto álbum de estudio, Neighborhoods. Cinco años después, en julio de 2016, publican California, su primer trabajo tras la marcha de Tom Delonge en 2015 y la incorporación de Matt Skiba, donde intentan recuperar su esencia adaptada a los nuevos tiempos. El 20 de septiembre de 2019 publican su más reciente álbum de estudio, Nine. (Goyo lanzó fuerte indirecta a Estéreo Picnic: “Vamos donde valoren”)

La banda es conocida por su humor satírico y escatológico. El lanzamiento de su primer álbum en 1995, Cheshire Cat, coincidió con el éxito del resurgimiento punk rock californiano y del lanzamiento en ese mismo año de discos clásicos del punk rock de la costa oeste como Dookie, de Green Day; Smash, de The Offspring y Punk in Drublic, de NOFX.

La banda ganó popularidad por hacer espectáculos de humor y finalmente firmaron con un pequeño sello discográfico independiente llamado Cargo Music, en él fue donde lanzaron su primer álbum de estudio Cheshire Cat en febrero de 1995. Grabado en tres días y alimentados por canciones y regrabaciones de demos anteriores, Blink-182 comenzó a ganar fama fuera de California durante 1995 y 1996.

Un EP con 3 canciones, They Came to Conquer, fue lanzado en 1995. Antes de embarcarse en su nuevo álbum, la banda participó en el Warped Tour de 1996 junto a bandas como NOFX y Pennywise.

Separación

El 21 de febrero de 2005, la banda anunció que no iban a poder tocar en el concierto de “Music For Relief” (Fundación creada por los integrantes de Linkin Park a beneficio de las víctimas del tsunami de Asia del Sur) ocurrido en 2004, y que se iba a celebrar en Anaheim, California, debido a que no estaban en un buen momento para tocar en directo. Al día siguiente fue declarado en el sitio oficial de la banda que ellos se tomarían un descanso indefinido para poder así estar más tiempo con sus familiares y amigos.

El 8 de febrero de 2009, en una gala de los premios Grammy, Mark Hoppus anunció con un rotundo Blink-182 is back (”Blink-182 vuelve”) el retorno del grupo. Al mismo tiempo que los chicos se encargaban de hacer el anuncio, se actualizó la página oficial del grupo, la cual llevaba bastante tiempo sin ser renovada.

Ahora, la popular banda sorprendió a sus fanáticos con el tour mundial, el cual se iniciará en el 2023.