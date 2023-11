¿Quién es Angeline Reyes, la intérprete de Rosalía en Yo me llamo?

Recientemente, Angeline ganó 40 millones de pesos en los duelos mano a mano del programa. Cuando los jurados la escogieron, no cabía de la emoción, al igual que los televidentes que han sido testigos de su dedicación y esfuerzo por ser la mejor Rosalía. Lea aquí: Carín León compartió millonario premio con Jessi Uribe de ‘Yo me llamo’

Amparo Grisales resaltó su talento y alabó su dedicación: “La amo. La amo. O sea, lo que acabas de hacer es una cosa impresionante. La voz, donde te queda tan expuesta. Solo con guitarra, es el flamenco, a pleno, el flamenco de calle, el sentimiento, eso fue lo que me hizo llorar, le pusiste un sentimiento. Es una música que a mí me llega mucho, porque yo ya dije que tengo raíces flamencas y sevillanas por mi mamá fue tan hermoso que no tengo palabras”. Asimismo, Pipe Bueno y César Escola también elogiaron su actuación. Lea aquí: Kany García de ‘Yo me llamo’ dará un concierto gratis en Bucaramanga