Ombe, Daddy, si supieras lo que hice para estar en tu concierto en 2009, en el estadio Jaime Morón de Cartagena de Indias. Para comprar esa boleta Platino y poderte ver un poquito cerca vendí el vestido de la Primera Comunión de mi hermana. También hice rifas y hasta empeñé un reloj, por eso, cuando te vi subir a la tarima con el tema ‘Jefe’ casi me desmayo, pero me contuve porque si lo hacía, los de la Cruz Roja me sacaban del lugar y obvio no lo iba a permitir. Sé muy bien desde cuándo empezó mi admiración por ti y tengo la certeza absoluta de que nunca acabará. Lea aquí: Daddy Yankee anuncia su retiro de la música: “Al fin veo la meta” Eran mis años de bachillerato cuando te escuché por primera vez. Me dejé llevar por ese sonido pegajoso, bailable y rebelde... como era la yo de entonces. Ese 2004 pasó a la historia como el año en que el reguetón se apoderó de las emisoras del mundo y yo comencé a aprenderme tus canciones, muchas de ellas tremendos trabalenguas que a veces no entendía muy bien y con una jerga de las calles borinqueñas que solo con los años descifré.

Pero, ¿sabes qué fue lo que más me atrajo de ti? Luchaste para lograr la fama y, más que eso, la admiración de tus seguidores y colegas. Te exigiste y te hiciste plenamente responsable de tu música y de tus relaciones personales, teniendo apenas 17 años y siendo ya padre de familia. Me he identificado contigo siempre porque, al igual que yo, vienes de un barrio marginal. Porque la violencia también se atravesó en tu vida y te quitó tu verdadero sueño, que era ser beisbolista, pero, sobre todo, porque ante miles de tropiezos, la crítica de la gente que decía que tu música era “desechable” y solo duraría un tiempo o los que la rechazaban por sus letras y contenidos callejeros, seguiste adelante y abriste la puerta del mundo al género con el álbum ‘Barrio Fino’ y la considerada mejor canción reguetón de la historia ‘Gasolina’, en 2004.

Carátula de ‘Barrio fino’, considerado por muchos como el mejor álbum de reguetón de la historia. *** Tampoco recordarás la vez que te conocí en persona, en noviembre del 2011. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo, ganas de llorar, reír y quizás gritar. Tenía una cámara análoga, a la que cuidaba como un tesoro porque con ella lograría esa foto que tanto soñé y con la que le diría al mundo que te conocí. Todavía la conservo. Recuerdo que eran las 7 de la mañana del 14 de noviembre del 2011 cuando salí de mi casa, en Olaya Herrera para el Hotel Las Américas, en La Boquilla. Como a las diez de la mañana llegó un grupo de unas 30 personas vestidas negro, con pendones con tu rostro, era tu club de fans y me desilusionaron: no me dejaron estar junto a ellos. Te traían regalos, venían preparados y yo solo tenía unos nervios terribles. La razón para no aceptarme con ellos era que se trataba de un “grupo exclusivo”. Al verme sola y triste, un empleado del hotel se me acercó y me dijo: “Ya no está aquí, acaba de salir al Centro de Convenciones”. No dije nada más y tomé el primer bus que vi y llegué al Centro.

Fue tan loco... Imagínate que me confundieron con una bailarina tuya y logré llegar hasta la parte trasera de la tarima donde practicabas para tu show en el Reinado Nacional de Belleza, que coronaba a la Señorita Colombia esa noche.

Pero algo me dijo que no debía mentir y les conté a los de seguridad, quienes no dudaron en sacarme. Al rato y desde un andén, te vi, estabas tan lindo como ahora, y corrí hacía ti... ¡Fuiste tan amable! Te dije palabras que no recuerdo y quise llorar, pero ni eso se me dio. Pero sabes, aunque fue un encuentro relámpago, me siento afortunada porque sé de muchas personas que no pudieron o pueden conocer a su artista favorito.

¡Esta es la foto que nos tomamos juntos, Daddy! Pasan los años y mi admiración hacia ti es la misma. Ahora, que te retiras, comienzo a sentir un vacío enorme en el género, pero debemos reconocer que tu carrera ha sido el impulso, la fuerza y la motivación para nuevos artistas, por eso hay que creer en ellos. Los años en ti no corren, lo que te hace protagonistas de cientos de memes donde aseguran que cada día te ves más joven, así también es tu música porque has logrado mantenerte, adaptarte a cambios y sobresalir siempre. Desde que ‘Barrio Fino’ fue el álbum latino más vendido de la década en el 2000 no han parado los elogios para ti. En 2017 lograste con ‘Despacito’ junto a Luis Fonsi ser la primera canción en español en alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100.