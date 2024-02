“Quería ganar por los campesinos”: reina nacional de la Panela 2024

La señorita Bolívar, María Camila Montemiranda, recibió el pasado 29 de enero el título de Reina Nacional de la Panela 2024. La psicóloga y modelo profesional conquistó al jurado calificador elegido por la organización de la edición número 46 del Festival Turístico y Reinado Nacional de la Panela, realizado en Villeta (Cundinamarca). Lea: ¡Tenemos Reina de la Panela 2024! Señorita Bolívar fue coronada en Villeta

La cartagenera, de 21 años, se destacó desde el primer día y acaparó la atención de los reflectores durante el desfile en traje de baño y formal. En diálogo con El Universal, la joven dejó claro que quería ganar para trabajar por los campesinos del país.

“La propuesta para participar me llegó de Neiber Cantillo y no dudé en aceptar porque el mundo de los reinados siempre me ha llamado la atención y me gusta apoyar las causas sociales, pero a veces como persona natural es mucho más difícil tocar puertas, en cambio, como reina puedo ser un ente de transformación social. Deseaba ganar para trabajar por los campesinos de Colombia, en especial, por los productores de panela”, indicó.