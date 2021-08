¡Esta no es una convocatoria, es un gran reto! Quedan 5 días para cerrar las inscripciones en las que hombres y mujeres, mayores de edad, podrán poner a prueba sus capacidades físicas y mentales y así, ser parte del equipo de súper humanos del Desafío the box 2. (Lea aquí: Abren las inscripciones para el ‘Desafío the box 2’)

Hasta este martes 31 de agosto, a las 11:59 p. m., estará abierta la oportunidad para que vivan una nueva experiencia de vida y pongan en alto el nombre de sus regiones viviendo grandes retos.