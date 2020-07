‘Qué tienen tus besos’, otro hit con el sello Rey de Rocha

“Nunca perdí la fe, siempre confié en mi talento y la voluntad de Dios. Gracias a la organización Rey de Rocha por darme la oportunidad que tanto esperaba y soñaba. Grabarle a este picó siempre fue mi sueño”.

La emoción no le cabe en el pecho al artista cartagenero Teno Álvarez. Son cinco años dedicados a la música y no le ha tocado fácil, pero poco a poco comienza a ver los frutos de su perseverancia. “Mucha gente me ha tratado de loco porque mi sueño es ser una estrella de la música, pero yo me he preparado y he omitido esos mensajes negativos. Me considero un artista versátil que tiene muy claras sus metas”, contó el cantautor, de 24 años.

“He cantando en buses, en las calles del Centro Histórico, en tarimas y serenatas, siempre con la música urbana, tropical y champeta. La perseverancia ha sido mi bandera”, agregó.