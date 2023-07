¡Qué ternura! Este es el gesto de Sasha que conmovió a las redes sociales

Durante su poderoso discurso luego de recibir ocho galardones en los Premio Juventud 2023, Shakira no dudó en reconocer a sus hijos Milan, de 10 años, y Sasha, de 7 años, por ser los mejores ejemplos de que “para ser un agente del cambio, no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político u ocupar un puesto de poder, ni ser famosos o ricos: para ser un agente del cambio sólo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal”.

La cantante barranquillera, mostró que la familia se mantiene unida en las buenas y en las malas. Prueba de esto, su hijo Sasha tuvo una tierna muestra de amor que se volvió viral en redes sociales. Lea aquí: ¿Por qué Yailin y Tekashi no se presentaron en los Premios Juventud?

El menor le dio un tierno beso a su mamá delante de todo el mundo, esto sucedió mientras se encontraban sentados esperando el discurso de Shakira, justo en ese momento, Sasha sorprendió a todos con un tierno beso que le regaló a la cantante en su mano, cuenta ella se encontraba hablando con su otro hermano.