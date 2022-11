¡Qué suerte! Fanático se encuentra con Bad Bunny en rumba en Medellín

“Bueno, resulta que en enero con mi prometida (ahora ex prometida) compramos palco para Bad Bunny para cumplirle el sueño de ir al concierto de su vida. Hace tres meses terminamos, entonces vendí la boleta y me quedé sin ir”, comenzó contando el usuario.

Luego el joven afirmó que al llegar la semana del concierto decidió salir de fiesta esa noche, ya que no tenía nada más qué hacer y no quería quedarse en casa. Junto a unos amigos decidió ir a un lugar famoso en Medellín, “la prendería, que es el negocio de un ‘parcero’, arriba de Perro Negro”.

La noche marchaba bien, cuenta David que fue por un momento a saludar a un amigo y cuando regresó escuchó los rumores de que Bad Bunny estaría justo en el lugar donde él estaba, de inmediato estuvo alerta, habían varios guardias de seguridad y, en efecto, apareció Benito en la discoteca.

“A penas entró, cerraron la reja de Perro Negro y se llena eso de gente, y yo en el corredor de la prendería y los ‘parceros’ empezaron a decir como: ‘volvamos a la prendería’, y yo me acordé que me tenía que meter una fiesta la hijue$%&, y empecé a pensar cómo me meto allá”, aseguró.

La gente comenzó a empujar la reja que impedía el paso hacia el lugar donde se encontraba Bad Bunny, tanto así que se llegó a desprender un poco y él, de buen corazón, se puso a acomodar la reja, estaba vestido de negro, al igual que los que acompañaban al cantante puertorriqueño, así que los guardias lo confundieron y fue así como pudo entrar al lugar y compartir con el artista.