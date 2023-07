¿Qué subió Jéssica Cediel a su Instagram y por qué le llovieron críticas?

La presentadora colombiana es reconocida a nivel internacional por su trabajo y, también, por el contenido que acostumbra a publicar en sus redes sociales. Pero todo parece indicar que algunos videos no son del agrado de sus seguidores, ya que al ‘subirlos’ a sus cuentas ha recibido bastantes ‘olas de críticas’ y comentarios negativos, a los que ella le resta importancia. Y es que en repetidas ocasiones Jessica Cediel se ha visto envuelta en escándalos, que a pesar de que duran poco tiempo, sí representan un momento incómodo. Sin embargo, ella a veces toda la decisión de no quedarse callada y responder a las duras críticas. Una de las más recientes situaciones ocurrió cuando la presentadora se grabó bailando. Lea: Jessica Cediel se corta las pestañas, ¿es una buena práctica? Te contamos En este mes de julio, la también modelo posteó un video y para su sorpresa, algunos internautas le lanzaron comentarios burlescos y críticas. Pero ella no se aguantó y rompió el silencio. “No entiendo qué daño le hago al mundo cuando bailo. ¿Por qué hay personas que no disfrutan ver a otros felices? Hay gente a la que se le daña el día por ver a alguien bailando. En estos días me puse un traje de baño y, también, empezaron a criticar y decir que me reía gringa”, dijo. En su sorpresiva reacción continuó mencionando que “nadie tiene una vida fácil, pero la diferencia está en cómo se enfrenta a los obstáculos”. Además, dejó claro que le encanta bailar y que lo disfruta como si estuviese pequeña, por lo que las burlas y los comentarios negativos los pasa ‘de largo’.

“Cuando veo esos comentarios me da mucha risa y no rabia. Es muy curioso ver cómo existen personas que no me aguantan, pero viven ahí pendientes de lo que hago y no se pierden ni media”, agregó. A ese momento incómodo se sumó el que ocurrió esta misma semana, el pasado martes, 25 de julio. Todo surgió luego de la presentadora y también modelo compartió un video en el que habló de su vida como celebridad. Lea: “No tenía ni ropa”: Laura Acuña contó sus primeros pasos en la televisión En este punto es de mencionar que Cediel aparte de la presentación y del modelaje, también, se dedica a la actuación. Es por esa razón que la mujer, de 41 años, compartió un video en el que mostró lo que tiene que vivir en un día de rodaje.

“Vestirse, desvestirse... ¡play and repeat! Estamos pa’ las que sea. 4 cambios de look por día”, con ese mensaje acompañó la publicación. En el video que grabó y compartió mostró la realidad de su trabajo y lo relacionó con una guerra. “(...) Esta es nuestra vida, bueno, familia, esto literalmente es ir a la guerra. A veces la gente piensa que es fácil, que bla, bla, bla, pero nosotros vamos a la guerra donde sea”, dijo mientras se cambiaba de ropa en varias ocasiones.