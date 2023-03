¡Qué perseverancia! Así fue el primer show de Karol G en tarima

Es de mencionar que la colombiana es una de las mujeres artistas más escuchadas no solo de Colombia sino de Latinoamérica. El lanzamiento de su reciente trabajo discográfico ‘Mañana será bonito’ se ha convertido en uno de los debut de álbum más exitosos en el país.

E incluso entre lágrimas la artista habría compartidao lo emocionada que estaba por la recepción de sus canciones y por el público que la apoyado para estar en el lugar que está. (Te puede interesar: ¡Todo un éxito! Karol G bate récords con su álbum ‘Mañana será bonito’)

“Mi equipo y yo hemos trabajado mucho para esto. (...) Y además me siento muy especial por el amor que me regalan, porque hay millones de personas en el mundo y me siento especial. (...) Les agradezco con todo mi corazón, porque ustedes hacen parte de este sueño y de todo lo bueno que me pasa”. fueron las palabras de la artista en un video que hizo publico en sus redes sociales.