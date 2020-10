El mensaje de ‘Pipe’ ha causado disgusto entre varios exponentes de la champeta, incluido el mismo Bazurto All Stars. Nuestros artistas no dudaron en refutarle el porqué de su reacción si en el video donde baila su hija, no le ve más que divirtiéndose con la pegajosa canción de la esposa de Mr Black.

El comentario de Felipe Peláez en una publicación donde aparece su hija mayor, Sara Peláez, moviéndose al ritmo de ‘Las sailor moon’, lo tiene en el ojo del huracán dentro del género de la champeta, muy a pesar que el cantante de vallenato ha “mostrado” afinidad con nuestros ritmos, tanto así que hace un tiempo estrenó un sencillo al lado de la reconocida agrupación, Bazurto All Stars, llamado ‘Coroné’.

¿Qué fue lo que dijo?

El video, que fue publicado en las redes sociales de la pareja de Felipe Peláez, Laura Catalina Henao, se ve a la pequeña Sara bailando ‘Las sailor moon’. En la públicación todo estaba normal, aparentemente,su madre había compartido el clip celebrando los dotes de la pequeña para la danza y estilo hasta que apareció el comentario de ‘Pipe’, que decía: “ombe borra esa vaina”.

De inmediato exponentes de la champeta le refutaron a Felipe sus palabras, alegando que nuestro ritmo le puede gustar desde los más pequeños hasta los más adultos.

“¿Por qué si yo amo tu género y quiero tu música, porqué no haces lo mismo? De igual manera en el camino andamos”, fueron las palabras de ‘El presidente del Género’, Mr Black.

“Hey viejo men con razón nunca vimos un video de ella bailando ‘Coroné’, eso no va, qué decepción, si a ella le gusta la champeta, déjala ser feliz”, escribió Bazurto All Stars, quienes grabaron ‘Coroné’ hace unos años con Pipe.

La misma Yuranis León, intérprete de ‘Las sailor moon’ también escribió en la publicación. “La amé #quevivalachampeta. Mi hija es feliz cantando tus canciones no entiendo porqué no dejarla ser #sailor @lauracatalinahenao gracias por ese video, tu esposo lo puede mandar a borrar pero de que le gusta, le gusta y eso no se lo quita nadie”.

Young F fue otro que no dejó de expresar su opinión frente a la polémica. “Brother, ¿qué es lo que no te gusta, el género o la canción? Aclara, porque tu comentario hiere susceptibilidades. Lo podrán borrar, aún así no dejará de gustarle. Luciste mal ahí”.