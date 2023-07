¿Qué le pasa a Carlos Calero? Esposa habla sobre difícil situación de salud

Carlos Calero reveló públicamente que está atravesando un difícil momento junto a su familia debido a una complicación de salud que enfrenta su esposa. Ha estado acompañándola en el hospital en los últimos días. Lea: El sentido mensaje de Madonna tras varios días en UCI: “volveré con ustedes” Paulina Ceballos, pareja del periodista, compartió a través de su cuenta personal de Instagram detalles sobre la complicación que la ha llevado a recibir atención médica. Hace varios días, la mujer con la que Carlos Calero lleva 25 años de relación sentimental, reveló información sobre su estado de salud y cómo todo comenzó.

Aunque no especificó la fecha exacta de su malestar, Ceballos mencionó que el problema surgió después de un viaje de trabajo a Barranquilla, donde comenzó a sentirse mal. Lea: valuna se sinceró en redes: “Me peleé físicamente con mi cuñada” ¿Qué problemas de salud tiene la esposa de Carlos Calero? La madre de los hijos del comunicador de Caracol Televisión describió cómo evolucionó su problema de salud, del cual tuvo conocimiento previo y que posteriormente tuvo consecuencias negativas para ella. “Al día siguiente super congestionada, disfónica, y mucha tos. No escuchaba las alertas que se estaban encendiendo o simplemente no quería escucharlas. Me comencé a sentir muy desalentada, algo pasaba. El domingo toda la madrugada con un dolor bajito en el estómago, lunes tempranito le dije a Carlos necesito médico no estoy bien”, aseguró Ceballos. Lea: ¿Cómo serían las barbies colombianas? La Inteligencia Artificial lo revela Después de recibir el apoyo del periodista, quien ha estado ausente en “Día a día” en las últimas semanas debido a su participación en el concurso de canto “Yo me llamo”, Ceballos buscó atención profesional para su situación.

“Terminé hospitalizada en Barranquilla, después de muchos exámenes, tacs y varios chuzones en los brazos, me dicen: ‘Tienes bronquitis y diverticulitis’. El médico me explica lo que es y es de cuidado. Y es así que la vida me obliga a parar reconsiderando muchas cosas que dejé de lado, pensando en lo realmente importante en mi vida y,sí, volver a las cosas básicas que ya no tenían cabida en mí, por vivir a un millón de revoluciones”, indicó. Precisamente, en el extenso mensaje sobre su situación, reconoció que debe ajustar sus hábitos para alcanzar una mejoría constante en el tiempo, con la que se aleje del riesgo. “Quiero seguir viviendo, disfrutando mi familia que tanto amo y reconociendo los cambios que necesito. Siempre será bueno decir cuando no estamos bien, no es debilidad, por el contrario nos hace valientes reconocer que somos humanos”, afirmó.