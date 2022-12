¿Qué hay detrás del pelo rojo de Karol G? Estilista reveló su secreto

Desde agosto cuando Karol G le dijo adiós a su pelo azul, no han parado los elogios por su look rojo, el cual le queda muy bien y la hace ver mucho más sexy de lo que ella es.

“El rojo de Karol G fue la mejor elección, les voy a contar el chisme, ese tinte se llama ‘Rojo Shangai’ para las personas que se quieren tinturar así. Siento que fue un cambio muy positivo“, dijo el estilista.

Pero eso no fue todo, pues Ocampo también contó la verdad detrás de esa espectacular melena de La Bichota, afirmando que el cabello que ella usa en sus conciertos no es real.

“Quiero contarles que muchas personas piensan que Karol G utiliza extensiones, pero Karol G NO usa extensión, ella utiliza es peluca... Lo poco que he podido ver en sus publicaciones tiene su cabello corto, su cabello un poquito sensibilizado por el tema de la decoloración que es muy normal en todas las mujeres y por ende ella utiliza peluca en sus ‘shows’”, explicaba el estilista, quien aseguraba que la razón principal se debía a que Karol tenía el cabello corto y no como lucía en sus presentaciones o en sus redes. (Karol G derrite a sus fans con nuevas fotos presumiendo su pelo rojo)

Cabe recordar que el día que Karol hizo el anuncio de su cambio de color fue con un video en redes, donde se vio muy feliz por lucir el cabello rojo y afirmó que este es el primer video oficial que hace con el nuevo cambio.

“2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar ... Pa que cuando me vean en la calle me digan : EaAaaa Maria BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOOooooO”, fue el pie de foto de la publicación de la cantante, en ese momento.