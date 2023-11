¿Qué hay detrás de la separación de Felipe Saruma y Andrea Valdiri?

Los creadores de contenido Felipe Saruma y Andrea Valdiri tuvieron un noviazgo de un año y medio y un matrimonio del mismo tiempo, pero recientemente confirmaron su separación, y aunque ninguno de los dos dijo específicamente por qué terminaron, ambos coincidieron en que fue en buenos términos, y en no publicar detalles al respecto. Lea: “Terminé mi relación bien”: Andrea Valdiri confirma divorcio con Saruma No obstante en redes sociales, una ola de críticas envuelve a la creadora de contenido “porque ella nunca lo amó”, ya que según las teorías, la separación se da por problemas entre ella y los padres de él, por lo que en la noche de este jueves, una nueva declaración de Felipe Saruma fue pública a través de sus redes sociales. El influenciador le explicó a sus seguidores por qué Andrea Valdiri marcó “un antes y un después” en su vida y pidió que no fueran duros con su expareja. “He visto tantos comentarios feos que le hacen a la Tochi, ustedes no saben lo que esa mujer hizo en mí”, afirmó Saruma en sus historias. En su Instagram contó cómo fueron los inicios con ‘La Valdiri’ y cómo ella transformó su vida. “Cuando yo llegué a la vida de ella, ella cogió y me dijo: mira, tú tienes un talento impresionante, tú eres un hombre increíble. Ella me hizo crear empresa”, dijo el santandereano. Lea: “Lo mejor que me pasó en la vida”: Saruma habla de su ruptura amorosa

En las historias, Saruma habló de la transformación que tuvo su vida en el tiempo que compartió con la barranquillera. “Todos esos comentarios negativos que estoy viendo en las redes sociales no me parecen que sean justos con ella. No me parece porque fue una mujer que creyó en mí desde el punto cero, desde que yo llegué a Barranquilla, con una mano adelante y con una atrás, y ella me recibió así, creyó en mí”. Lea: ¿Eran controladores? Especulan que Andrea Valdiri y Saruma terminaron por sus padres Además, la describió como una mujer luchadora, trabajadora, excelente mamá y esposa “desde el principio, hasta el fin”.

¿Qué dijo Andrea Valdiri en su Instagram? En la tarde de este jueves, la barranquillera fue la primera en pronunciarse y aceptar su divorcio con Saruma. Mediante una publicación en sus historias, Andrea Valdiri explicó los acontecimientos en su relación y mencionó que optó por mantener a sus seguidores al margen de lo que estaba sucediendo. Afirmó que prefiere que su contenido sea alegre y positivo. Le puede interesar: Los 15 influencers más exitosos en Latinoamérica: Karol G es la principal “Estoy leyendo muchos comentarios y entiendo que ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública, porque mostraba las cosas bonitas, las cosas regulares, las cosas feas. Pero, yo no sé qué pasó que de un tiempo para acá, 2 o 3 años, uno va madurando. Uno no es el mismo. Las épocas van cambiando, los hijos van creciendo y tú vas haciendo muchas cosas para que de una u otra manera tu imagen no se vea afectada”, afirmó la influenciadora en su cuenta de Instagram.