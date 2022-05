Me considero un tipo privilegiado, porque he tenido una carrera maravillosa, aunque ha habido momentos mejores que otros. Pero en general, todos los recuerdos que tengo son buenos”,

Alex Ubago.

-Han sido 18 porque no me dejaron escoger más, de hecho, querían menos (ríe). En cuanto a la elección, había unos 12 o 13 temas que tenían que estar sí o sí, quizá porque han sido los más importantes de mi carrera, los que más éxito han tenido y que más han conectado con el público. El resto son las que me despertaron a mí más sentimiento.

Empezaste a estudiar Administración y Dirección de Empresas (ADE), pero dejaste la carrera a medias por la música. A día de hoy, ¿crees que hiciste bien o te hubiera gustado acabar?

-No, definitivamente no hubiera acabado la carrera hoy tampoco (ríe). Si acaso hubiera hecho otra carrera o algo de estudio musical, pero ADE desde luego que no la hubiera cogido. La elegí por el simple hecho de elegir algo cuando acabas los estudios, pero no era para mí y aposté por lo que me apasionaba que era la música. Mis padres siempre me apoyaron en la decisión, y mira, parece que ha salido bien (ríe).