¿Qué ha hecho la Señorita Colombia 2020 en cuarentena?

En esta cuarentena hemos visto el lado más familiar y hogareño de las celebridades colombianas a través de redes sociales, pero muy poco hemos visto de María Fernanda Aristizábal, Señorita Colombia 2020.

El Universal conversó con la soberana nacional, quien nos contó cómo es su día a día, su preparación física y habló un poco de sus estudios.

“Nunca me había gustado entrenar desde casa sino en el gym o al aire libre, por lo que me dio duro al principio, pero cambié el chip y busqué muchos entrenamientos por internet y poco me fui adaptando. Ahora me gusta mucho e incluso no solo hago ejercicio en casa sino que también salgo a trotar en la unidad donde vivo, más o menos por 20 minutos”, comentó María Fernanda.

Agregó que también está “cocinando y cuidándome mucho, yo estoy lejos de mi familia pero he aprovechado esta situación para valorarlos mucho más”.

De sus estudios, reveló que está muy contenta avanzando en el inglés, pues recibe sus clases virtuales muy juiciosa. Ha estado muy entregada a aprender este idioma.

En cuanto a su carrera de comunicación social mencionó que “le da gracias al Concurso Nacional de la Belleza porque por primera vez una Señorita Colombia fusiona su año de reinado y su carrera profesional”.

“Son dos cosas que amo, ya voy en noveno semestre y en mi proyecto de grado aproveché para mostrar el año de reinado para que la gente lea lo que hace la reina y sepan cuál es nuestra misión social”, dijo.

A nuestra soberana nacional también le gusta cantar y tiene pensando tomar clases más adelante para trabajar su voz. Además, ha aprendido a cocinar viendo recetas por internet y ha descubierto que le va muy bien en la cocina haciendo cosas nuevas y saludables.

Finalmente, nos contó de su experiencia en las obras sociales que alcanzaron a cumplir en diciembre y enero.

“Alcanzamos hacer muchas cosas gracias a Dios y espero seguirlas viviendo. Estuvimos en el Carnaval de Barranquilla y otras ferias a nivel nacional, donde me entregué a mi gente. En diciembre llevamos cartas a aquellos que están lejos de su familia en las fuerzas militares y visitamos en el hospital militar, entregando mensajes positivos y sonrisas. Por el momento toca de manera virtual pero esperamos pronto volver”, puntualizó.

Te dejamos la entrevista completa con María Fernanda Aristizábal, Señorita Colombia 2020.