¿Qué fue lo que hizo que catalogaran de “arrogante” a Guajira?

El pasado martes, 25 de julio, el ‘Desafío The Box’ llegó a su fin y los televidentes esperaban una final diferente, pues los ganadores de este año no terminaron de convencer a quienes noche a noche no se perdieron ningún capítulo de la dura competencia.

Finalmente, Aleja y Sensei se convirtieron en los ganadores de esta temporada, pero la audiencia no quedó lo suficientemente feliz con el resultado, pues mucho esperaban que Guajira fuera la ganadora de la competencia porque a lo largo de todo el proceso siempre fue una de las participantes más fuertes. Aunque Guajira siempre fue la favorita por los televidentes para ganar la competencia, en el último capítulo y en medio de la prueba, la participante dijo algunas palabras que no pasaron desapercibidas por los televidentes.

En un video quedó registrado el momento en el que Guajira engañó a Aleja cuando le dio indicaciones equivocadas en la que sería la prueba final. Sin embargo, como se pudo ver en las pantallas, esta estrategia no le sirvió porque perdió. Además, Kelly Ríos, como es el nombre real de la participante costeña, no pudo ocultar la decepción por haber perdido la competencia final frente a Aleja, quien no era una de las favoritas para ser la ganadora de la competencia. Lea aquí: Horóscopo del 28 de julio: Géminis, se acerca un viaje