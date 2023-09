¿Qué fue lo que dijo Diego Sáenz de MasterChef que hizo que lo criticaran?

Por su parte Carolina Acevedo expresó su descontento al salir de la despensa y comentó a la presentadora Claudia Bahamón: “Si alguien necesita romero, creo que debería tomar un poco y no llevarse todo. Estaba buscando romero y no hay porque se llevaron todo. No me parece justo”. Lea aquí: Exparticipante de MasterChef Celebrity perdió a uno de sus gemelos

La polémica no terminó ahí, ya que tanto Carolina Acevedo como Natalia Sanint sufrieron consecuencias por permanecer más tiempo del permitido en la despensa, lo que resultó en una reducción en el tiempo disponible para sus preparaciones.

La tensión en medio de la competencia culinaria se mantiene mientras que los espectadores esperan con ansias la gran final en la que se conocerá al ganador del codiciado premio. Lea aquí: ¿Romance entre Daniela Tapia de ‘MasterChef Celebrity’ y piloto colombiana?