“Que crean lo que quieran”: Piqué habló de las canciones de Shakira hacia él

Aunque no se refirió a ningún hecho puntual, intentó explicar que solo él y ella son quienes conocen la versión real de los hechos, y que “gran parte de lo que la gente ha leído no es verdad”, refiriéndose a las versiones que han sacado los medios sobre la manera como Shakira se habría enterado de su infidelidad, y por qué se habría deteriorado su relación.

También le dijo al medio en cuestión, que Shakira habría buscado hacerle daño con cada una de sus canciones, por lo que prefirió no darle importancia a todo lo que dijeran de él. Aunque no negó que cada una de sus interpretaciones, afectaron considerablemente su vida y su carrera profesional. Lea aquí: ¡De no creer! El ‘complot’ que armó la familia de Piqué contra Shakira

“Pero que crean lo que quieran. Al final, mi vida la he vivido yo. Pero la gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado. Y no quiero que salga porque es privado y es mío. Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y mi entorno. Es importante saber qué dicen, pero no darle importancia. Es relevante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero hay que darle importancia cero”, concluyó Piqué para el programa mencionado.