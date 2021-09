El sencillo de champeta que suena por estos días se titula ‘Sangre de mi sangre’, que como ya se explicó es una dedicatoria a su hermano, en ella también expresa que, tanto él como su mamá, no lo olvidan, por lo contrario, permanece vivo en los recuerdos que transitan por su mente. ( Le puede interesar: 31 cosas que no sabías de ‘el Jhonky’ ).

“La canción sale en el marco de la muerte de mi hermano, el Jhonky, y es un resumen de lo que ha vivido mi familia desde que él se fue, principalmente mi mamá y yo, así que ‘Sangre de mi sangre’ es una forma de agradecerle a mi hermano por todo el talento que dejó en vida”, dijo ‘El elegido’.

¿Qué dice la canción?

“Tenga cuidado, compadre, que la noche tiene boca de lobo, y cuando hay frío la ausencia quema (...) sangre de mi sangre, me pregunto si donde estás podrás escucharme porque algo quiero decirte: todo marcha bien aunque mamá no supera, no me lo ha dicho pero las secuelas... cada vez que me mira...”.

Así empieza la canción ‘Sangre de mi sangre’, en homenaje al Jhonky, donde su hermano lo cataloga como “un ángel” que en el cielo lo cuida. (Lea aquí: Un día como hoy, falleció hace 15 años, El Jhonky).

En conversación con Q’hubo, Pytu contó que tanto él como su hermano se criaron solo con su mamá quien, con mucho esfuerzo, intentó cubrir la ausencia de su padre.

“Cuando él muere (el Jhonky) atravesamos situaciones muy difíciles. Al principio la gente nos expresó su dolor, decían que estaban con nosotros, pero cuando la tragedia y los años pasaron nos dimos cuenta de que solo la familia queda con ese dolor, porque la vida sigue su curso, pero uno no supera”, expresó Pytu.

A su historia, Ludwing añadió que más allá de expresar en esta canción lo mucho que extraña a su hermano, recalcó que es su mamá la que más sufre, pues “me duele verla y saber que no lo ha superado” pese a que han pasado 16 años de su partida.

El video fue producido por Crudo Films, en cabeza de su director Alfredo Marimón, con la colaboración de Orchivo y la edición de Nami TV.