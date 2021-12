Sin embargo, la agencia que representaba al actor ha rescindido su contrato y la serie en la que participaba actualmente, The Equalizer, no volverá a contar con su presencia en nuevos episodios, confirmó la cadena CBS.

“Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. No siempre significa no. Esa es una línea que no crucé”, dijo en declaraciones a la cadena de noticias CNN.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, protagonistas de la popular serie Sex And The City, apoyaron a las supuestas víctimas que denunciaron acusaciones de abuso sexual contra su compañero de reparto Chris Noth. (Chris Noth rechaza las acusaciones de abuso sexual de dos mujeres)

Por su parte, las protagonistas de Sex And the City, la serie con la que Noth saltó a la fama, decidieron apoyar a las víctimas y no defendieron a su excompañero.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han dado un paso adelante y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, aseguraron en un comunicado conjunto Parker, Nixon y Davis.

Las actrices se volvieron a reunir para estrenar And Just Like That... una serie que sirve como continuación de Sex And the City y en la que el personaje de Noth solo aparece en el primer episodio, rodado mucho antes de que salieran a la luz las acusaciones.

La primera mujer alega que fue asaltada sexualmente en 2004, cuando tenía 22 años, y que precisó de ayuda médica pero decidió no poner denuncia.

Según el diario The Hollywood Reporter, el centro de atención a víctimas sexuales de la Universidad de California, UCLA Rape Crisis Center, confirmó que esa persona fue atendida en sus instalaciones hasta el año 2006, sin aportar más detalles.

La otra mujer detalló un suceso similar en 2015, cuando tenía 25 años y vivía en Nueva York, que no denunció a la policía pero contó a un amigo con el que también habló el mismo diario.