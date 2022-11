Protagonista de Harry Potter desmiente ser el nuevo Wolwerine

Esa independencia le llevó a tomar distancias de las posiciones de J.K. Rolling sobre las personas trans-género. En un momento muy polémico, la autora de las novelas de Harry Potter afirmó que las mujeres trans no son mujeres. Radcliffe le ripostó al poco tiempo y dijo que ha conocido muchos niños queer que se sintieron identificados con el personaje principal de la saga de magia. Le puede interesar: Daniel Radcliffe recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Daniel Radcliffe as Wolverine pic.twitter.com/n56Mp0e1qr

Para cerrar el asunto, el actor dijo en una entrevista que después de protagonizar los ocho títulos de Harry Potter no está muy interesado en emprender un proyecto de filmación que se alargue demasiado. “Simplemente no quiero volver a quedar atrapado en algo que no estoy seguro de poder amar la misma cantidad todo el tiempo”, le dijo al reportero de QG.

En otras palabras, los fans no verán en la pantalla grande al niño mago convertido en un superhéroe clásico. Al menos no de momento.