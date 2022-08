Protagonista de ‘365 días’ tuvo que besar a su rival en una escena

“Estamos rodando una película juntos, chicos. Solo era una foto, nada más. Por cierto, soy un gran apoyo para la comunidad LGBTQ+. Pero estamos hablando de una foto normal. No me estoy declarando gay. Siento mucho la confusión. No era mi intención, pero hablo de esto porque hay muchos chicos y chicas jóvenes que querrían salir y no lo hacen por sus familias, porque no lo aceptan. He conocido a muchas de estas personas y la felicidad no tiene precio, chicos. Si así lo sientes, sal y díselo al mundo. Paz y amor. Los quiero mucho”, expresó Morrone.

Entre 2014 y 2018 Michele Morrone estuvo casado con Rouba Saadeh. Su separación desató muchas notas en las que se aseguró que el actor era gay, hasta el momento, ninguno de esos rumores es confirmado por el actor.