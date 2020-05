“Prometieron ayudas y no han cumplido nada”: Danny Daniel

Si hay algo con lo que Danny Daniel no está de acuerdo es con las injusticias y la falta de seriedad, es por esto que durante este fin de semana decidió romper el silencio de muchos miembros de su gremio y salió a dar la cara. ¡Los músicos están cansados de esperar! Desde que la pandemia del coronavirus llegó a Colombia, este fue uno de los primeros gremios que tuvo que interrumpir abruptamente sus actividades y hasta la fecha no han recibido las ayudas que el Gobierno prometió desde hace varias semanas.

El cantante de salsa compartió en sus redes sociales un video del reconocido artista, Mañe Bustillo, que envió unas fuertes palabras a entidades como Ipcc e Icultur. “Este es un clamor de los músicos de Cartagena más que todo del vallenato y de la salsa, donde nos tienen abandonados. Ahora resulta que van a hacer una escogencia de algunos artistas, esto no es para escoger. Ahora lo que hay aquí es una necesidad grande y todos los artistas merecen esas ayudas que se están brindando, no para que estén escogiendo. Muchos artistas estamos pasando hambre, hay mucha necesidad, no hay trabajo”, aseguró Bustillo en el video que replicó Danny.

Solidario con el gremio

Danny Daniel le agradece a Dios que su publicación no es porque directamente sea él quien está pasando un momento tan fuerte económicamente, sin embargo eso no ha sido excusa para levantar su voz por varios de sus colegas que viven la crisis desde hace semanas. “No es algo personal, hablo por aquellas personas que tienen miedo a expresarse. Bendito sea Dios que no he tenido la necesidad de pedir ayuda pero pasa que al gremio artístico se le prometieron tantas ayudas y no han cumplido nada.

Mucha gente vive de esto, por ejemplo Día de la Madre cuántos mariachis no se hacían dinerito, cuántos conjuntos vallenatos que se rebuscaban en la playa, pero hasta ahora solo han sido promesas. Por ellos hablo, porque muchos temen hablar. Yo lo estoy haciendo porque muchos lo necesitan, todos lo estamos necesitando porque esto es algo extenso. Van a abrir varios sectores, pero los músicos nada”, nos cuenta el intérprete de ‘Le hace falta un beso’.

El salsero asegura que aunque el Gobierno no se ha manifestado, otras entidades sí les han dado la mano. “El Gobierno dizque iba a dar ayudas, sí hemos sido respaldados por empresas por Sayco, pero he hablado con muchos músicos y del Gobierno, nada de nada”, finaliza.