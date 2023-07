“Problemas en el paraíso”: ¿Sofía Vergara y su esposo se separan?

Una de las piezas que no cuajaron durante la celebración del cumpleaños de la actriz, fue la no presencia de Joe Manganiello, su esposo, a quien no se le vio por ningún lado. Según varias especulaciones de los seguidores de la pareja, tal vez todo se deba a los compromisos laborales, pues los actores no pudieron coincidir en el mismo lugar de celebración por distintas obligaciones. Lea aquí: Epa Colombia recibe condecoración con cinta presidencial y llueven críticas

Pese a que esta versión pueda ser cierta, hay algunos detalles que encendieron las preocupaciones a través de las redes sociales. Este tiene que ver con el mensaje de Joe Manganiello a Sofía Vergara, pues para muchos internautas, este careció de sentimiento y fue más bien frío y distante. Esto se debe a que en otras celebraciones, Manganiello se ha caracterizado por sus extensas y románticas dedicatorias para con la colombiana. Además, suele compartir fotografías de varios momentos en los que han estado juntos.