Para nadie ha sido fácil el confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19, tanto así que ni los artistas se salvan de los problemas que este trae. El turno fue para Jennifer López y Alex Rodríguez, quienes tomaron terapia de pareja durante el aislamiento en casa para superar una pequeña crisis sentimental.

Según contó la cantante puertorriqueña en una entrevista para la revista ‘Allure’, la pareja pasaba tanto tiempo juntos y encerrados que la situación los puso a prueba.

“Nos pusimos manos a la obra. Hicimos terapia. Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación”, aseguró la Diva del Bronx, y agregó que a pesar de todo descubrieron cosas maravillosas uno del otro, y aunque les tocó bajar un poco el ritmo de la relación, la convivencia les funcionó para estar más unidos. (Le puede interesar: Jennifer López habló por primera vez sobre los rumores de infidelidad de su prometido).

López destacó que el aislamiento la ayudó a pasar más tiempo junto a su familia, aunque extraña ir a todos lados. Además, indicó que “Alex me dijo: ‘Me encanta estar en casa, me encanta hacer mis zooms, me encanta que los niños estén ahí y que tú estés ahí todo el tiempo’. De verdad que ha sido realmente bueno”.

Durante la entrevista, aprovechó para hablar sobre la cancelación de su boda con Rodríguez, que en un principio dijo que se debía a la contingencia sanitaria, asegurando que “fue un gran problema, habíamos estado planeando durante meses y meses, era en el extranjero”.

Aunque la famosa artista se refirió a que está llevando muy bien el tema de la terapia de pareja, cabe recordar que esta no es la primera vez que López recurre a terapia. En el podcast ‘#CoachConversations’ de Jay Shetty, un famoso autor británico, la también cantante contó que cuando tenía 30 años no se “amaba a sí misma” donde fue orientada para encontrar ese amor.