Primavera Sound de Colombia cambia a un formato más pequeño, ¿por qué?

Pet Shop Boys y The Cure seguirán encabezando el cartel, pero ya solo estarán acompañados por Minyo Cumbiero (el sábado 9 de diciembre), y por Slowdive y The Twilight Sad (el domingo 10 de diciembre), respectivamente.

El Primavera Sound, que iba a tener su primera edición en Colombia en diciembre, ahora será “Road to Primavera”, un formato más reducido en el coliseo Movistar Arena de Bogotá, con menos artistas que los anunciados, informó este martes la productora. Lea: Nicky Jam anuncia su retiro de la música: tiene otros proyectos



El “Road to Primavera” también promete tener shows completos de The Cure, el domingo, con 2 horas y media de actuación donde “recorrerá toda su dilatada trayectoria” y también de Pet Shop Boys, donde traerá “su aclamada gira “Dreamworld - The Greatest Hits Live”, donde repasan todos sus grandes éxitos y que ya ha recorrido Europa con gran reconocimiento”.

“Cambia la forma, permanece la esencia. Con la esperanza de que este sea solo el primer paso del camino hacia un futuro Primavera Sound Bogotá, en total serán cinco las actuaciones de artistas del cartel que tendrán lugar en Road to Primavera Bogotá”, prometió la organización.