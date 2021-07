“Me dio una peritonitis, una inflamación en la cavidad peritoneal, y por una infección dejé de eliminar líquidos. Entonces llegué a pesar 10 kilos más, que era de puro líquido y toxinas que no podía eliminar”, confesó.

Agregó que “esa hinchazón que ustedes veían en mis ojos era pura agua. Era todo el líquido que estaba acumulado en mi cuerpo y que no podía salir”.

Es claro que Adriana no ha tenido días fáciles, pues además de lidiar durante varios años con una insuficiencia renal, ahora también tuvo que someterse a 10 días de diálisis y antibióticos para tratar su situación.

Aunque la misma presentadora confesó que ya se siente mejor, lo cierto es que aún sigue a la espera de un nuevo trasplante de riñón.

“Tengo días en que lloro, en que me deprimo, tengo días muy duros, pero les quiero compartir también que en las salas de espera me encuentro con pacientes que no tienen recursos ni siquiera para coger un bus e ir al médico. Yo lo único que les quiero pedir a todos es que sean donantes”, mencionó Betancur.

Cabe recordar que desde 2019, Adriana está esperando un nuevo trasplante. En ese momento, se conoció que uno de sus hermanos se haría los exámenes para verificar si es compatible o no, pero tal parece que resultó negativo, por lo que Betancur sigue en la lista a la espera de un donante.

Adriana trabajó en ‘Muy buenos días’, de RCN, y es recordada por haber sido la novia del actor Brian Moreno, hijo de Marlon Moreno, quien, en su momento, fue señalado de violencia de género.

