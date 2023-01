Presentadora cartagenera a IPCC: “Necesito que me respondan por mi plata”

“Hago este video porque sinceramente no sabemos a quién más recurrir para el pago de nuestro trabajo y no entendemos el por qué no se ha solucionado eso”, dijo Colón.

Agregó que hasta ahora los directivos del IPCC no dan una respuesta coherente sobre el tema. “A muchas otras personas les están adeudando dinero. Hemos llamado y no contestan, entonces me acerqué a las oficinas, pero me dijeron que el director no me podía atender porque estaba en reunión”.

“Ya no sabemos a qué más recurrir para que nos respondan por el pago, por eso publico este video porque también necesitamos. Espero que se solucione de la mejor manera porque le dedique mucho amor a cada una de las presentaciones, pues es lo que me apasiona. Necesito de corazón que el IPCC responda”, puntualizó.

Hasta el momento, la entidad no se ha pronunciado y la cartagenera espera que le resuelvan pronto el pago de sus honorarios. (Le puede interesar: Los millonarios beneficios para Mafe Aristizábal si gana Miss Universo)

Como era de esperarse, la exreina recibió cientos de comentarios de apoyo y también piden al IPCC que le responda pronto.

“Respeten a sus trabajadores, no es justo que después de tanto tiempo no hayan pagado lo que con mucho amor ellos hicieron para ustedes y la ciudad”, “Que falta re respeto, llevan años siendo irresponsables con la candidatas de independencia y para rematar tampoco quieren pagar a las personas que tanto le dedican su buen trabajo a usted”, “Muy triste está situación, todos sabemos que tú eres una hija de esa entidad y que ahora te veas en la obligación de recurrir a este medio es por qué algo no anda bien”, entre otros, son algunos de los mensajes.