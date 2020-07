Presentador de ‘Play zone’ confiesa que es bisexual

“Vengo a hablarles del amor sin etiquetas, sin barreras. Muchos están esperando de mi parte este video. Sé que muchos me van a criticar y a juzgar. Otros me apoyarán, serán empáticos pero quería hacerlo”, fueron las palabras con las que el presentador del recordado programa ‘Play Zone’ decidió dar inicio a un video de unos cinco minutos, donde se dirige a sus seguidores para hablarle abiertamente de su orientación sexual.

Andrés Simón, que suma más de 100 mil seguidores en Instagram, confesó que le gustan tanto los hombres como las mujeres, es decir, es bisexual. “Puedo decirles que puedo amarme y aceptarme como soy, un hombre bisexual. Ya sé que muchos me van a decir que el bisexualismo no existe o que es una forma de no aceptar que soy gay, esas personas en actitud de división y tajantes, son las que hacen que la comunidad aún hoy sufra discriminación”, manifestó en el clip que alcanza las 25 mil reproducciones.

“Siempre he sentido mucha más atracción por los hombres, aunque también he tenido relaciones con mujeres, las he amado, disfrutado, sin duda las volvería a tener”, comentó el presentador, que agregó que hizo el clip porque “sentía la necesidad de ser libre públicamente”.

Antes de finalizar, Andrés Simón, aseguró que hay cosas más importantes para tener en cuenta de las personas como su personalidad, más que temas tan íntimos como la orientación sexual.