¡Prepárate! En abril llegan a Colombia Kiss, Deep Purple, Scorpions

La sorpresa para los fans del rock no termina ahí: además de Kiss, en el mismo escenario estarán el grupo alemán de hard rock Scorpions, la mítica agrupación inglesa Deep Purple, los músicos también alemanes que conforman Helloween y los ingleses de Saxon. En otras palabras, un platillo fuerte de guitarras estridentes, voces guturales y reminiscencia de los ochenta. Los grupos visitan el país en el marco de la primera edición en Colombia de Monsters of Rock, un festival fundado en Inglaterra en 1980 que pronto se convirtió en uno de los referentes del rock pesado.

Kiss estuvo en Colombia en mayo de 2022, en un concierto en el Movistar Arena. Estas presentaciones hacen parte de la gira con la que el grupo cierra más de cincuenta años de carrera musical. En su trayectoria Kiss ha llevado al público éxitos de la naturaleza de Rock and roll all nite, I was made for lovin’ you, entre otros.

Por su parte, Scorpions traerá el país sus éxitos de siempre –Wind of change, Rock you like a hurricane– y los temas de Rock Believer, el disco que lanzaron en febrero de 2022. Por su parte, Deep Purple son los responsables de uno de los riffs iniciales emblemáticos de la historia del rock: la prensa internacional ha escogido los primeros segundos de Smoke on the wáter como uno de los momentos cumbre del grupo británico. (Desmanes en concierto de Bad Bunny en Bogotá)

La productora Páramo anunció que las entradas estarán disponibles desde el 16 de diciembre a las 9:00 a.m. para clientes del grupo Aval. Los demás melómanos deberán esperar para comprar sus tiquetes hasta el 19 de diciembre. En la primera etapa de venta las boletas tendrán precios que van de los $189.000 a los $750.000. En la segunda etapa los precios irán de los $199.000 a los $799.000.