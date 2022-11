Preocupa salud mental de Frank Martínez: se retira de los escenarios

Dicen por ahí que caras vemos, corazones no sabemos, y parece que Frank Martínez lo tiene bastante claro, pues no la está pasando muy bien.

El mismo comediante, que se dio a conocer en ‘Masterchef Celebrity’, de RCN, reveló los problemas de salud mental que está padeciendo y por lo tomará una gran decisión.

“Muchos saben que sufro de problemas de depresión y ansiedad, últimamente eso se me está explotando ‘maluco’. Hace como 15 o 20 días, cuando íbamos a estrenar un show en Medellín, me sentía muy ‘maluco’ y venía mal y raro, desde una semana antes. Creí que era producto de toda la presión que vengo sintiendo desde hace mucho, desde lo de ‘Masterchef’, me cambió mucho la vida y no he descansado. Entonces, el agotamiento mental y físico, se venían sintiendo...”, confesó en un video compartido en sus redes el fin de semana. (La razón por la que Carolina Sabino y Marbelle no se pueden ni ver)

Aunque al principio pensó que era estrés por una presentación que tenía, lo cierto es que ha sufrido varios episodios de depresión y ansiedad.

“Para mí fue muy doloroso, normalmente, cuando me da el ‘rayonazo’ yo me aíslo; me voy de redes sociales, me quedo solo, lloro, pataleo y siento que en esta ocasión no lo puedo hacer. Por compromisos y un montón de ‘vainas’, hay que cumplir. Estoy ‘camellando’ mucho, con psicólogo, psiquiatra, bioenergética, mejor dicho, hasta el p#+@s. La verdad, no me siento bien, estoy haciendo un esfuerzo por presentarme, sufro mucho en las funciones. Sintiéndome mal, me toca hacer reír y esa ‘vaina’ me parece terrorífica”, dijo.