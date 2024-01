Premios Emmy: La rivalidad entre Pedro Pascal y Kieran Culkin

“Todos me han preguntado esta noche qué me sucedió en el brazo, en realidad es mi hombro, y creo que esta es una noche perfecta para contarles a todos, que Kieran Culkin me dio una terrible golpiza”, dijo Pascal entre risas desde el escenario y Kieran solo lo miraba serio.

Aunque ninguno de los actores ha dado declaraciones sobre su relación, un grupo de seguidores asegura que la rivalidad parece amistosa y todo es producto del éxito de las series que compiten en los diferentes premios. Los actores están nominados en la 30.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de EE. UU.: Pascal por su papel de Joel en ‘The Last of Us’ y Kieran Culkin por ‘Succession’, gran favorita en los Emmy.