El Universal se puso en contacto con la bella joven, que nos asegura que por el momento “solo tiene la nariz congestionada y fiebre pero que por fortuna nada más grave”.

La cartagenera empezó a presentar síntomas desde Bogotá pero todo fue tan leve, que solo con pastillas y una toma caliente, se sintió mejor. “Yo estaba en Bogotá, iba a durar una semana acá (Miami) pero cuando uno va a regresar, obligatoriamente debe regresar con la prueba COVID en la mano. Me había estado sintiendo mal, pensamos que era un resfriado. En Bogotá me había sentido mal pero me dieron una toma con un par de pastillas, y empecé a sentirme mejor. Así fue que pude viajar, pensamos de una fue resfriado”, nos cuenta.

Pasó una semana y cuando estaba lista para regresar, se hizo la prueba por ser un requisito obligatorio para salir o ingresar a un país, y es cuando se lleva tremenda sorpresa. “Acá tuve los síntomas pero todo muy leve, cuando me iba a hacer la prueba para regresar, ¡oh sorpresa! Había resultado positiva”.

Triana adelantaba su proceso para participar por Bolívar en Miss Universo Colombia, por lo que este resultado la dejó devastada, sin embargo ha tomado fuerza en los mensajes que ha recibido de apoyo y por supuesto, pegada a las oraciones.

“Realmente he estado muy triste y en shock porque ya yo estaba en plan de viajar para mi casting. Esta noticia ha sido devastadora. Me comuniqué con la organización y ellos han sido muy bonitos conmigo, me han dado su apoyo, han estado pendientes de mí. Me he sentido respalda. Me abrieron las puertas para el próximo año, me invitaron a que los acompañara este año apenas me recuperara. Para que viera el proceso de las niñas.

Ha sido súper duro pero los mensajes de apoyo me han dado fuerza. Los planes de Dios son perfectos y es lo que me reconforta”, finaliza.