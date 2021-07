Luego de que en 2019, la canción ‘El liso’ se convirtió en el tema de las Fiestas de Independencia y el más bailado por los cartageneros, ahora Pr, en la casa llega con su nuevo sencillo ‘El Meneito’. (Lea aquí: ‘Pr, en la casa’ es el artista detrás del éxito de ‘El liso’)

El cartagenero que se dio a conocer en la industria musical con ‘El liso’, logrando que cientos de personas cantaran el pegajoso coro del tema, esta vez le apuesta a un proyecto diferente junto a Luis Ibarra y los productores Tavo The Producer y Dj Kevin The Producer.

“La idea surge en el estudio, ese es nuestro lugar de concentración, nos pasamos el día allá, en un día como muchos Tavo y Luis Ibarra llegaron con esa propuesta, al principio era un dancehall, pero ahí dándole y dándole en el estudio de Kevin The Producer llegó Pr y dijo: ‘A esta canción lo único que le falta es volverla Champeta’, y así fue como entre Pr y Luis Ibarra se dieron la tarea de acomodar la letra, la melodía y Tavo The Producer y Kevin The Producer le dieron la musicalidad que dio como resultado la canción de ‘El Meneito’”, explicó Andrés Mendivil, conocido como Pr.

Agregó que “‘El Meneito’ es una champeta con fusiones de otros ritmos africanos y que la letra nace de la narrativa de las relaciones sentimentales que vemos día a día con un poco de ritmo para que el público se lo disfruta de principio a fin”.

El tema ya tiene video, el cual fue lanzado este viernes, 30 de julio, y alcanza las más de 13 mil reproducciones en Youtube.

El clip fue dirigido por Ernesto Cuentas, la producción no tuvo locaciones de exteriores, pues ellos se encerraron por dos días en un estudio de grabación y otro en una bodega de eventos.

“Estos espacios fueron totalmente adecuados para realizar una gran producción a nivel internacional, enfocado mucho en el futurismo, un grupo de aproximadamente 12 bailarines del grupo Big Tim vestidos iguales, estructuras de iluminación LED, una modelo con un vestuario futurista, en realidad le apostamos a algo diferente de lo que la gente esperaba, por eso creo que ha llamado mucho la atención, pues este video marca la diferencia en las producciones de champeta realizadas anteriormente”, comentó Pr.