¡Por un grande! Más de 400 famosos celebran los 80 años de Julio Iglesias

En las mismas asegura que el cantante se encuentra en perfectas condiciones, a pesar de los insistentes rumores y noticias acerca del empeoramiento de su salud, propiciadas en parte por su alejamiento de los escenarios desde 2019 y sus intervenciones médicas.

“Está muy bien. El otro día me dijo: ‘Flaco, cuando voy andando y alguien me sujeta me hacen la foto. No me hacen la foto cuando camino por mi propio pie. Está muy bien de salud’”, relata el relaciones públicas. Lea aquí: “No creo tanta especulación”: Julio Iglesias sobre rumores por su salud

Con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo de sus más de 100 álbumes grabados, Iglesias (Madrid, 1943) se mantiene como el cantante latino de mayor éxito comercial en la historia, un hecho por el que en 2014 entró por segunda vez en libro Guinness.