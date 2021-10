El influencer colombiano Yeferson Cossio, quien es conocido por las bromas y retos que comparte a través de sus redes sociales, fue condecorado en el Congreso de la República por las obras sociales que ha realizado. (Lea aquí: La millonada que gana el influencer que se puso senos por un reto)

Según manifestó Cossio, el Congreso reconoció la labor que ha realizado como “gestor de paz” y le otorgó la Magna Cruz Bolivariana de Los Derechos Humanos. El famoso influencer, de 27 años, también fue galardonado por la “contribución social” que ha desarrollado en el país.

“Esto es tan especial, ¡es un honor inconmensurable! no estoy siendo condecorado por tener muchas reproducciones o me gusta en mi contenido, no estoy sobresaliendo entre “influenciadores” por eso, estoy siendo condecorado porque estoy sobresaliendo entre todos por mi labor social... me pregunto si esto es siquiera real? se siente increíble”, mencionó Cossio.

Yeferson, quien es el primer influencer en ser condecorado en el Congreso, se ha caracterizado por realizar actividades benéficas en varias zonas del país, una de ellas La Guajira donde rescató dos caballos que habían sido maltratados.