El salsero Willie Colón, famoso por sus clásicos como ‘Idilio’ o ‘Talento en televisión’, se encuentra bajo el ojo del huracán en la red social de Twitter, donde muchos han manifestado su descontento y ‘decepción’ luego que el mismo artista decidiera contar las razones que lo llevaron a despedir a unos 60 empleados de su compañía.

A través de su perfil en Twitter, donde supera los 2 millones de seguidores, el artista comunicó a sus empleados los motivos por los que optó por despedirlos, intentando justificar que la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos habría sido su principal motivación.

“Estimados empleados: como director ejecutivo de esta organización, me he resignado al hecho de que Joe Biden es nuestro presidente y que nuestros impuestos y tarifas gubernamentales aumentarán de manera grande”, se lee al inicio del escrito.

“Para compensar estos aumentos, nuestros precios tendrían que aumentar un 10% pero dado que no podemos aumentar nuestros precios en este momento debido al lamentable estado de la economía, tendremos que despedir a 60 de nuestros empleados”, continuó.

Colón, que expresó sentirse incómodo por tomar tal determinación, reveló el mecanismo que utilizó par escoger a estas 60 personas. “Esto realmente me ha estado molestando ya que creo que aquí somos familia y no sabía cómo elegir quién tendría que ir. Entonces, esto es lo que hice. Caminé a través de nuestros estacionamientos y encontré 60 calcomanías de parachoques de ‘Biden/Harris’ en los autos de nuestros empleados y decidí que estas personas serán las que dejaré ir. No puedo pensar en una forma más justa de abordar este problema. Votaron por el cambio... Yo se los di. Veré a los demás en el picnic anual de la empresa”, concluyó.