¿Por qué Pasabordo tuvo que eliminar su más reciente sencillo?

Gran expectativa generó a través de sus redes sociales, el dúo colombiano Pasabordo. A través de sus cuentas oficiales prepararon toda una campaña de prelanzamiento del sencillo que lleva por nombre ‘Marte’ y muy a pesar de que esperaban que sus fanáticos apoyaran este proyecto, las cosas no salieron como esperaban.

El pasado viernes ‘Marte’ fue publicado en las diferentes plataformas digitales y YouTube, y al ser escuchada por muchas mujeres, fueron ellas mismas las que manifestaron su descontento con la letra del sencillo. “Pégame, pégame, pégame, pero no me dejes”, se escucha en una de las estrofas más criticadas y que más confusión creó entre los oyentes de la canción.

“La nueva canción de Pasabordo es el claro reflejo de todo lo que está mal en esta sociedad machista y misógina”; “Acabo de escuchar la nueva canción de Pasabordo y es todo lo que está mal. Es una apología a la violencia doméstica, increíble que este tema salga a la luz justo en medio de la situación que estamos viviendo, cuando los casos de violencia en los hogares están disparados”; “Si Pasabordo va a regresar para sacar tremenda basura mejor que no lo intenten nunca más”; “Qué ridiculez la nueva canción de #Pasabordo... como que ¿“pégame pero no me dejes”? Basta de normalizar la violencia y las relaciones tóxicas... Que acepten de una vez que su carrera musical terminó hace rato”, son algunos de los mensajes que se leen en Twitter.