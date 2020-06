¿Por qué Mickey Love fue tendencia en la ciudad?

Todo se habría generado por sus críticos

Propiciado por todos los comentarios que recibió después de escribir ‘#OrgulloGay’ en una de sus fotos, Mickey Love decidió ‘seguirle el juego’ a sus haters y en un par de publicaciones más en las historias afirmó que el viernes revelaría su identidad sexual. “Comenzó el bullying que siempre hacen. Eso no fue ninguna estrategia porque sin darse cuenta todos empezaron a promocionar mi concierto. No fue planeada por mí, eso fue la repercusión del bullying que empezaron a hacerme. La cosa se hizo tan viral que me escribieron un montón de personas, que nunca lo habían hecho. En Instagram me siguieron 7 mil personas, solo por el morbo de chismosear”, aseguró.

El otro punto que tocó Mickey en un video donde decidió aclarar lo que realmente había pasado, fue con respecto a algunos miembros de la comunidad LGTBI, que le habrían manifestado incomodidad con respecto a sus publicaciones. “La gente de esta comunidad que se sintió afectada es porque no escucharon el mensaje. En vez de decir que es una estrategia para tener visitas, a mí no me interesaba que se llenara. Yo tengo unos seguidores hechos para la comunidad LGTBI que se sintieron ofendidos, les digo que deberían preocuparse. Los compadezco y por eso organicé una campaña que se llama ‘Respeto a todo y a todos’. No sé cómo en realidad soportan tanto bullying. Es preocupante. La gente debe respetar y aquí en Colombia no lo hacemos. A los que se sintieron ofendidos, les pido disculpas pero no fue una estrategia, si fuera así la hubiese lanzado una semana antes”, agregó.

Pide tolerancia

Mickey habló en exclusiva con El Universal y nos manifestó su preocupación por todo el matoneo que ha sufrido en redes sociales. “Nosotros los artistas somos personas que sentimos, tenemos familia y crean o no, sus palabras y opiniones nos afectan. Antes de empezar a atacar y expresarse con sus palabras y textos, piensen a quienes puedes dañar. La libertad de expresión no es excusa para ofender, ultrajar y maltratar a una persona. El mundo actualmente nos está mostrando que debemos cambiar y nada que aprendemos”, comentó el cartagenero, que además se lamentó de que el morbo sea el principal atrayente de muchos para apoyar las carreras artísticas.

“Que no sea necesario que se cree el morbo para que la gente pueda apoyar. Es lastimoso eso, de que la gente le ha prestado atención más a la noticia de que supuestamente soy gay para entonces poder comentar, estar pendiente a las transmisiones. Es doloroso. La gente a lo único que se dedica es a criticar. A los amigos, a los que realmente necesitan el apoyo, la gente nunca está. Creo que las cosas siempre son para bien y me ha ido excelente. La mayoría de personas están conmigo, en todas las publicaciones que he hecho”, finalizó.

Mickey aseguró que tras hacer el anuncio de que en su video revelaría su verdadera identidad sexual, le aumentaron casi 7 mil seguidores y que los alcances de sus historias lograron las 60 mil personas.