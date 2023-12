¿Por qué Melina Ramírez no estará en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’?

No obstante, la ausencia de Melina Ramírez, se sintió en sus seguidores que se preguntaban porque no iba a ser, nuevamente, la pareja de Don Jediondo.

Por lo tanto, Ramírez resolvió las dudas que tenían y aseguró que su ausencia fue porque se le cruzó con otros proyectos. Lea aquí: Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza se casaron en Cartagena: estos son los detalles

“No estaré, pero es un gran programa. No se lo pueden perder, van a estar nuevas presentadoras, ya que obviamente se me cruzaba con ‘Yo me llamo’ por esto no pude estar este año”, contó Melina.