¿Por qué Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se van a vivir a otro país?

Pipe se encuentra en gira de conciertos mientras se termina la transmisión de ‘Yo me llamo’, donde es jurado, mientras que Luisa se ha encargado de compartir a sus seguidores los nuevos lanzamientos de su marca de maquillaje, Divva.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Luisa decidió aclarar algunas dudas a sus seguidores, “¿Es cierto que te vas a vivir a México?, fue una de las preguntas hacia la también cantante.

“Sí, esa es la idea, el plan. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero sí, gracias a Dios nos han salido muchas oportunidades allá, tanto a Pipe como a mí, de hecho, cosas nuevas con Divva, entonces hay que esperar cómo fluye todo. Igual, mi base, mi casa, es aquí en Bogotá, pero la idea es irnos un tiempo para México”, explicó. Le puede interesar: ‘Hotel Caracas’: Mau y Ricky lanzan nuevo álbum en honor a Venezuela

Por su parte, Pipe en entrevista con ‘Día a Día’ completó la información dada por su pareja, “Esto no significa que me vaya a olvidar de Colombia ni que no vaya a regresar al país. Más bien, seguiré teniendo shows normales; los conciertos continuarán como si estuviera aún en Colombia. Tomaré vuelos de México a Bogotá y de Bogotá a cualquier otro lugar del país. De esta manera, estaré yendo y viniendo constantemente para los shows y demás eventos, y evidentemente, para seguir compartiendo mi música con ustedes”.